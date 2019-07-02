Российский офис марки Mitsubishi опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей на рынке за прошлый месяц.

В отчетный период дилеры компании в России реализовали 2 503 автомобиля, что оказалось на 24% хуже. С начала года объёмы продаж составили 19 218 шт., что меньше на 4%.

Самой продаваемой моделью бренда в России остается кроссовер Outlander. Его продажи просели на 15% до 1 553 реализованных единиц.

На втором месте расположился Pajero Sport, реализованный в количестве 353 штук.

Mitsubishi L200 впервые вошел в тройку лидеров марки на рынке РФ с результатом 221 реализованный экземпляр. Пикап после обновления поступил в продажу в марте этого года.