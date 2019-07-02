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Audi представила новый «заряженный» седан Audi S8

Новости
02.07.2019 16:12
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Полноприводный автомобиль  Audi S8 немецкая компания оснастила четырехлитровым бензиновым TFSI V8 с 570-сильной отдачей.

Под капотом «четырехдверки» еще установлен стартер-генератор, питающийся от 48-вольтового аккумулятора.

В паре с гибридной силовой установкой работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Уже в базовой версии Audi S8 комплектуется активным задним дифференциалом, адаптивной пневмоподвеской и электромеханическими стабилизаторами. Еще в премиальной «заряженной» модели предусмотрели карбон-керамические тормоза.


«Заряженный» седан отличается от Audi А8 бамперами, воздухозаборниками другой формы и шильдиками.

В салоне новинки уже добавили спортивные кресла и алюминиевые декоративные накладки.

В Европе Audi S8 появится в продаже до конца 2019 года. Напомним, в мае немецкий автопроизводитель подтвердил информацию, что готовится конкурент Mercedes-Maybach, который создадут на базе седана A8.

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