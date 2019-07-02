Первый серийный электромобиль компании Honda уже предлагает для заказа на европейском рынке.

Honda представила серийный электромобиль Honda e, созданный на новой платформе, специально разработанной для автомобилей с электрическими установками. Силовая установка новинки представлена одним электродвигателем, который расположился на задней оси.

Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 300 Нм. Аккумулятор новинки на 35,5 кВт•ч установили в днище в пределах колесной базы и он поддерживает быструю зарядку, благодаря которой до 80% батарея зарядится за 30 минут.

Заявленный запас хода составляет 200 км. Полноценная премьера серийного электромобиля Honda e состоится в конце текущего года, в «живые» продажи стартуют в 2020 году.

Для заказа электрокар доступен в Германии, Норвегии, Франции и Великобритании. На британском рынке дилеры марки просят предоплату за Honda e в размере 800 фунтов стерлингов.