Chevrolet запустила в продажу в РФ две спецверсии Chevrolet Camaro

Chevrolet на российском рынке начала продажи двух новых спецверсий Camaro Shock Edition и Black Edition. Таких автомобилей американская компания для РФ выделила 50 экземпляров.

Camaro Shock Edition в ярко-желтом кузове с черными полосками предлагают за 3 415 000 рублей. Таких машин привезут 30 штук. Версия Black Edition оценивается в 3 315 000 рублей.

Базовая версия Camaro в РФ предлагается по цене от 2 990 000 рублей, а от спецверсий она отличается только окрасом кузова и отсутствием шильдиков с указанием ограниченной серии.

Под капотом Camaro Shock Edition и Black Edition будет устанавливаться 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. при 400 Нм крутящего момента.

Трансмиссия в купе восьмиступенчатая автоматическая. С таким мотором Camaro до «сотни» разгоняется за 5,9 секунды.