Недавно российские аналитики назвали самые дешевые автомобили на рынке по их средневзвешенной стоимости, а теперь составлен рейтинг самых дорогих автомобилей в России.

ТОП создавался на основании средневзвешенной стоимости автомобилей по итогам их продаж за первые пять месяцев года и в него вошли только модели официально представленные в стране.

Так, возглавил рейтинг самых дорогих машин в России Porsche 911 GT. Его объёмы продаж за период январь-май составили 20 экземпляров, а средняя стоимость одного оказалась 13,33 млн рублей.

Следующими в списке оказались сразу три модели немецкой марки Mercedes-Benz. Среди них оказались: G-Класс, седан Mercedes-Maybach и кабриолет SL-Класс.

Их средняя стоимость составила 12,28 млн (549 шт.), 10,15 млн (234 шт.) и 9,57 млн рублей (9 шт.) соответственно.

На пятой строчке расположился Land Rover Range Rover, который разошелся тиражом в количестве 1 175 ед. средняя стоимость одного внедорожника составила 9,1 млн рублей.

В десятке лидеров оказались:

Porsche 911 Carrera – 8,95 млн рублей (21 ед.),

Mercedes-Benz S-Класс – 8,9 млн рублей (729 ед.),

Porsche Panamera – 8,75 млн рублей (175 ед.),

Lexus LS – 8,15 млн рублей (85 ед.),

Nissan GT-R – 7,65 млн рублей (6 ед.).