GAC GS8 сертифицировали для российского рынка

Как сообщили в российском представительстве GAC Motor, большой внедорожник GAC GS8 прошел процедуру сертификации и испытания на безопасность.

Одновременно с GAC GS8 сертификацию прошли минивэн GM8 и кроссовер GS5, пишет портал «Китайские автомобили».

В базу Росстандарта информацию о моделях пока не занесли, также на него пока не оформили ОТТС.

При этом в августе дилеры GAC ожидают получить новые машины. По слухам внедорожник GAC GS8 в РФ будет стоить от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию.