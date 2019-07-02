Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Российские аналитики назвали самые дешевые автомобили на российском рынке по их средневзвешенной стоимости за период январь-май 2019 года.



Так, были названы самые доступные автомобили на рынке России и на первой строчке этого рейтинга оказалась Лада Гранта.

Этот автомобиль с начала года по май разошелся тиражом в количестве 52 373 штук, а средняя цена одного экземпляра составила 522 900 рублей. Datsun on-DO расположился следом за российском моделью с объёмом продаж 7 598 ед. и средней ценой 529 900 рублей, сообщает «Автостат»

Третье место оказалось за Лада 4х4, предлагаемом на рынке по средней цене 563 800 рублей. Объёмы продаж автомобиля составили 12 773 ед.

На четвертой позиции находится Datsun mi-DO – 1 179 шт., 617 700 рублей. Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).

На седьмом месте оказался LADA Largus, предлагаемый за 704 000 рублей в среднем. Также в десятке лидеров оказались: Lifan Solano (706 800 рублей), Lifan X50 (737 5000 рублей) и УАЗ «Хантер» (746 800 рублей).