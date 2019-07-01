Infiniti обновил цены на весь модельный ряд в России

Российское представительство Infiniti обновило цены на весь модельный ряд, представленный в нашей стране и объявило о начале действия специальной кредитной ставки по программе Infiniti Finance.

Так, на весь модельный ряд Infiniti действует специальная ставка 4,5%, которая доступна в рамках предложения Infiniti Finance.

Теперь кроссовер QX50 с мотором VC-Turbo можно купить по цене от 2 849 000 рублей. Такая стоимость будет по специальной программе лояльности на комплектацию Pure.

Кроссовер QX60 с модернизированным 3,5-литровым ДВС теперь предлагается от 3 145 000 рублей.

Седан Q50 2019 модельного года с июля в версии Luxe Pack 1 с 2.0 двигателем можно купить за 2 300 000 рублей.

Модель Infiniti Q60 японская марка в России предлагает от 3 470 000 рублей. Флагманский внедорожник QX80 в текущем месяце в дилерских центрах оценен от 4 490 000 рублей.