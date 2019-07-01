Новый пикап Ford F-150 снова сфотографировали на тестах в толстом камуфляже, который указывает на серьёзные изменения во внешности.

Предполагается, что самый востребованный пикап марки получит серьезно измененный, но при этом узнаваемый внешний вид.

Модернизации подвергнется и салон, где ожидается появление новой мультимедийной системы, цифровой панели приборов, новых материалов отделки, а в списке оборудования появятся новые системы и опции.

В моторной гамме нового Ford F-150 будут как обычные ДВС, так и гибридные силовые установки.

К тому же компания планирует выпустить и полностью электрическую версию. О сроках презентации и выхода нового поколения модели информации пока нет.