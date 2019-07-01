Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

В компании анонсировали новую модификацию своего кроссовера, которая поступит в продажу в начале осени под названием Renault Duster Black Collector.

Новинка будет выпущена тиражом в количестве всего 500 экземпляров.

В лимитированной версии Renault Duster Black Collector будет глубокий черный цвет кузова, желтые полосы на корпусах зеркал заднего вида, а также узор на задней части.

Создавали спецверсию на базе комплектации Prestige, где есть аудиосистема Focal и современная мультимедийная система.

Каждый автомобиль получит порядковый номер и будет предлагаться только в переднеприводном исполнении с 1,3-литровым двигателем мощностью 130 л.с. Специальная серия была анонсирована для французского рынка.