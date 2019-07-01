Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа

Porsche в Шанхае тестирует свой электрокар Taycan практически без камуфляжа, об этом свидетельствуют снимки, сделанные местными жителями.

Немецкая компания серийный Porsche Taycan представит осенью текущего года, но несмотря на то что машина еще даже официально не показана публике, ее уже можно заказать.

Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.

Она обеспечит аккумуляторной машине разгон от 0 до 100 км/ч за 3,5 сек., а до 200 км/ч за 12 сек.

Ранее сообщалось, что каждый покупатель Taycan сможет бесплатно использовать зарядные станции на протяжении трех лет.