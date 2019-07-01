Компания Bentley опубликовала тизерный видеоролик, который предназначен для анонса нового концептуального автомобиля.



Bentley анонсировал новый концепт-кар EXP 100 GT, который будет представлен в этом месяце и посвящен 100-летию марки.

Судя по тизеру речь идет о модели, получившей полностью электрическую силовую установку, к тому же это будет трансформирующийся автомобиль.

В новинке двери будут открываться вверх, а сама она будет выполнена в кузове купе.

Все подробности о «юбилейном» прототипе будут раскрыты 10 июля на мероприятии в Великобритании.