Обновленная версия внедорожника Haval H9 дебютировала в апреле этого года.



Теперь китайская компания объявила о старте его продаж на китайском рынке. Рестайлинговый внедорожник Haval H9 вышел на рынок по цене от 231 800 юаней, а это около 2,13 млн рублей.

В отличие от предшественника Haval H9 получил обновленную внешность, изменения в салоне, а также расширенный список оборудования.

При этом габариты модели не изменились, а моторная гамма на старте продаж будет представлена форсированным двигателем объёмом два литра.

Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом, составит 251 л.с., а показатель крутящего момента – 385 Нм. Для покупки внедорожник предлагается исключительно в полноприводном исполнении.