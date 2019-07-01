«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta

Ранее российские СМИ сообщали, что с 1 июля «АвтоВАЗ» перепишет ценники на все автомобили Лада.

Но оказалось, что изменение стоимости с 1 июля затронуло только автомобили Lada Granta и Lada Vesta. Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей.

Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.

Напомним, что Лады дорожают второй раз в этом году. Первый раз весь модельный ряд прибавил в цене по причине выросшей ставки НДС.