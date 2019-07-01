Названы самые дешевые иномарки на российском рынке

На конец июня самой доступной машиной импортного происхождения в России стал седан Datsun on-DO.

Это японская модель, в основе которой лежит российская платформа от Lada. Дилерские центры сейчас on-DO предлагают по цене от 480 тысяч рублей.

Это цена указана за 1,6-литровый ДВС мощностью 87 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Как сообщает Daily-Motor, дороже японского on-DO можно купить Renault Logan и Renault Sandero, которые в ТОП-5 заняли второе и третье место с ценником от 569 тысяч за самую доступную комплектацию с 82-сильным 1,6-литровым мотором и механической коробкой.

Последние строчки достались хэтчбеку Datsun mi-DO и Kia Picanto. Цена этих машин составляет от 605 тысяч и 630 тысяч рублей соответственно.

Стоит отметить, что в рейтинге уже нет китайских моделей, а ведь ранее самыми дешевыми считались представители именно китайского автопрома.