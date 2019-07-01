Новый кроссовер Kia Seltos появился у дилеров в Индии

Недавно представленный в Индии Kia Seltos уже появился в дилерских центрах, но пока только для ознакомления.

Официально продажи нового корейского кроссовера запланированы на август. По предварительным данным, «паркетник» будет предлагаться по цене от 1 100 000 рупий, что в пересчете составляет 1 млн рублей.

В Индии Seltos будет доступен с 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 115 л.с., 1,4-литровым турбомотором с 140-сильной отдачей и 1,5-литровым дизельным агрегатом с 115-сильной отдачей.

Трансмиссия для индийской версии паркетника будет предлагаться механическая и роботизированная.

В России Kia Seltos появится в следующем году, причем его будут собирать на «Автоторе» в Калининграде.