Инсайдеры опубликовали первые подробности о готовящемся новом поколении Chevrolet Tahoe.
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
01.07.2019 11:14
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Этот внедорожник должен дебютировать до конца этого года и на рынок выйдет в начале следующего.
В его основе расположится новая платформа, а еще новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску.
Выбор в пользу использования последней объясняется лучшей управляемостью и возможностью увеличить пространство в задней части авто.
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade. По предварительным данным моторная гамма будет представлена 3.6, 5.3 и 6.2-литровыми двигателями.
Также для нового Tahoe предложат и гибридную силовую установку, а среди трансмиссий будет восьми- или девятискоростной автомат.
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