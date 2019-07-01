Этот внедорожник должен дебютировать до конца этого года и на рынок выйдет в начале следующего.

В его основе расположится новая платформа, а еще новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску.

Выбор в пользу использования последней объясняется лучшей управляемостью и возможностью увеличить пространство в задней части авто.

Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade. По предварительным данным моторная гамма будет представлена 3.6, 5.3 и 6.2-литровыми двигателями.

Также для нового Tahoe предложат и гибридную силовую установку, а среди трансмиссий будет восьми- или девятискоростной автомат.