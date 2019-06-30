Новое купе BMW M8 Competition представлено в Японии

BMW в Японии недавно представила свое новое купе M8 Competition 2020 модельного года.

Баварская марка уже провела несколько презентаций данной модели, а для российского рынка ранее уже даже были озвучены цены.

В Японии спорткар появится в продаже осенью, а в России ближе к концу года.

Напомним, в РФ за M8 Competition придется заплатить от 12,5 млн рублей. В этой версии спорткар предлагается с 4,4-литровым V8 мощностью 625 л.с.

Привод у BMW M8 Competition полный с активным M-дифференциалом. Также доступно два режима езды — 4WD и спортивный 4WD Sport.

Еще предлагается режим 2WD, когда весь крутящий момент передается на задние колеса. В этом режиме можно отключить систему динамической стабилизации.