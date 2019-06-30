Последний Chevrolet Corvette продан на аукционе за 171 млн рублей

Последний Chevrolet Corvette был продан на аукционе за 171 млн рублей в эквиваленте и стоит отметить, что он еще является и последним переднемоторым Corvette.

Этот спорткар выполнен в черном цвете и оснащен 6,2-литровым двигатель с 8 цилиндрами. Его мощность составит 659 л.с. при 881 Нм крутящего момента.

Corvette Z06 будет ускоряться до первой сотни менее чем за три секунды. Вырученные с продажи средства намерена направить в Фонд Стивена Силлера.

Между тем через месяц будет представлено нового поколение Corvette, которое создают на новой платформе. К тому же этот автомобиль станет среднемоторным.