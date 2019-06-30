Больше всего тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora, так как доработки этих моделей стоят значительно дешевле машин импортного производства.
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
30.06.2019 20:55
984 0
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Как пишет издание, в «пятерку» вошли две отечественные модели, а также машины концерна Volkswagen Group, среди которых отметили бренды Volkswagen, Skoda и Audi.
Среди модельного ряда этих марок тюнеры отдают предпочтение моделям Audi A4 и A6, Skoda Octavia, Skoda Superb, и Volkswagen Golf.
Если говорить о японских машинах, то лучшими автомобилями для тюнинга посчитали Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer и Lancer Evolution. Замыкает экспертный ТОП-5 автомобили марки BMW.
Комментарииcomments powered by HyperComments