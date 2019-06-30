Три марки изменили цены на свои модели во второй половине июня

Специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили в России, сообщили об изменении стоимости шести моделей трех разным марок.

Три марки обновили цены на свои модели в период с 16 по 30 июня.

Так, на рынке стали предлагаться дороже автомобили УАЗ Пикап и Патриот, которые прибавили в цене 15 тысяч рублей, причем повышение стоимости затронуло все комплектации.

Volkswagen переписал стоимость пикапа Amarok, в котором две версии стали дешевле на 77,8 – 148 тыс. руб., а еще три наоборот подорожали на сумму 318,4 – 395,6 тыс. руб.

Ну и третьим брендом, который изменил цены на два автомобиля, стал Mercedes-Benz. В модельном ряду бренда подорожали автомобили С-Klasse и G-Klasse.