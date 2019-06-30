Пресс-служба компании KIA сообщила о результатах корпоративных продаж за май.
KIA увеличила корпоративные продажи в России на 9% в мае
30.06.2019 20:29
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По итогам прошлого месяца KIA увеличила корпоративные продажи в России на 9% до 2 651 реализованного экземпляра.
Доля проданных авто корпоративным клиентам в общих продажах компании составила 14%.
Если говорить о продажах за период с начала года, то показатель составил 11 665 штук. В целом KIA в мае реализовала 19 819 автомобилей, улучшив результат на 1,2%.
С начала года рост составил 1,4 до 72 801 ед. Доля компании на российском рынке составила 13,6%.
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