KIA увеличила корпоративные продажи в России на 9% в мае

Пресс-служба компании KIA сообщила о результатах корпоративных продаж за май.

По итогам прошлого месяца KIA увеличила корпоративные продажи в России на 9% до 2 651 реализованного экземпляра.

Доля проданных авто корпоративным клиентам в общих продажах компании составила 14%.

Если говорить о продажах за период с начала года, то показатель составил 11 665 штук. В целом KIA в мае реализовала 19 819 автомобилей, улучшив результат на 1,2%.

С начала года рост составил 1,4 до 72 801 ед. Доля компании на российском рынке составила 13,6%.