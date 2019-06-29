В Сети показали, каким может быть кроссовер Chevrolet Corvette

Пока о планах выделить Corvette в отдельную линейку, где будет кроссовер, в компании не сообщали.



Тем не менее в компании рассматривают возможность выпуска нового кроссовера, а зарубежные журналисты решили пофантазировать на тему, каким бы он мог быть.

Так, если предположить, что Chevrolet выделит Corvette в отдельную линейку, в которой будет спорткар и кроссовер, то возможно последний имел бы успех.

Дизайнеры решили скрестить Corvette с кроссовером Lamborghini Urus и получился довольно неожиданный результат.

Если бы модель на рендерах действительно выпустили, то определенно он смог бы составить достойную конкуренцию в своем сегменте.

Еще создатели рендеров заявили, что кроссовер Chevrolet Corvette должен стоить как минимум 100 тысяч долларов, а его тираж можно ограничить 20-30 тыс. экземпляров, чтобы обеспечить ему 100-процентный успех.