Названы самые популярные китайские кроссоверы в России

Рейтинг самых продаваемых кроссоверов китайских марок составили на основании их данных по продажам за первые пять месяцев года.

Самые популярные китайские кроссоверы в России назвали аналитики «АвтостатИнфо», которые отметили, что за период январь-май 2019 года на российском рынке было продано 9 299 авто, что на 10,5% меньше.

В отчетный период больше всего дилеры продавали кроссоверов Geely Atlas. Его продажи выросли сразу 686% до 2 335 реализованных штук.

Также хороший рост продаж продемонстрировал китайский кроссовер Haval H6, который разошелся тиражом в количестве 1 846 штук, что на 183,5% превышает прошлогодний результат.

Эта модель стала второй в рейтинге, а в тройке лидеров с существенным отставанием от лидеров оказался Chery T21. Эта модель стала продаваться лучше на 53%, а ее объёмы продаж составили 960 единиц.

Chery Tiggo и Lifan X60 вошли в пятерку с результатами по 508 реализованных экземпляров. Обе модели продемонстрировали отрицательную динамику продаж.

Во второй пятерке оказались следующие модели: Dongfeng AX7 — 454 ед. (+193%), Haval H2 — 337 ед. (+176%), Besturn X80 — 331 ед. (-5%), Zotye T600 — 298 ед. (-61%) и Geely Emgrand X7 — 266 ед. (-31,6%).