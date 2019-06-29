Рынок LCV России в мае остался на шестом месте в Европе

Европейский рынок новых LCV в прошлом месяце показал рост на 6,1%. Объёмы продаж таких автомобилей в мае составили 193 735 штук.

Лидером по продажам новых LCV в Европе остается Франция. На это рынке легкие коммерческие автомобили были проданы в количестве 40 954 ед, а это на 9,5% больше.

На втором месте располагается Великобритания, где объёмы продаж LCV составили 29 142 ед., что на 5,4% больше.

В тройке лидеров располагается Германия – 28 930 шт., что больше на 23,5%. Испания и Италия располагаются в первой пятерке с показателями 20 734 и 17 300 проданных LCV.

Что касается рынка LCV России, то он в мае остался на шестом месте в Европе. Как сообщают аналитики из «Автостат», в нашей стране было продано 7 551 ед., что хуже на 20,6%.