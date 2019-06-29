УАЗ вспомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Сегодня автопроизводитель рассказал про микроавтобус «Десна», в основе которого лежит легендарная «Буханка».

«Десна» была создана на Черниговском заводе специального автотранспорта (ЧЗСА). Там для этой модели «с нуля» разработали кузовные панели, что придало машине неповторимую внешность.

Но по экономическим причинам 11-местный микроавтобус «Десна» не стал серийным. На ЧЗСА был выпущен всего один экземпляр машины, которая как пишут в паблике «УАЗ», иногда встречается в Чернигове.



