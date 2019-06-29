Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный мотор от Nissan GT-R

В Ferrari 550 Maranello установили 1200-сильный мотор, который был позаимствован у Nissan GT-R.

В сети опубликовали видео дрифтового Ferrari, сердцем которого стал шестицилиндровый модернизированный ДВС от Nissan GT-R.

По данным представительства, в дрифт-серии D1GP отдача силового агрегата составляет 1200 лошадиных сил.



С завода Ferrari 550 Maranello поставлялся с 5,5-литровым V12 мощностью почти 500 л.с. В дрифтовую Ferrari версию установили увеличенный до 4,3-литра мотор VR38DETT с одним большим турбонагнетателем.

