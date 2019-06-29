Новый Aston Martin Vanquish получит механическую КПП

В 2022 году появится суперкар Aston Martin Vanquish, а это будет среднемоторный спортивный автомобиль с классическим для марки дизайном.

Aston Martin Vanquish будет создан на новой алюминиевой платформе. Внешность машины будет не такая экстремальная, как у гиперкара Valkyrie, так как будущую новинку выполнят по мотивам концепта Vanquish Vision Concept.

Главной особенностью британской машины станет появление 7-ступенчатой механической коробки передач, а вот появится ли автоматическая КП пока неизвестно.

В движение Vanquish будет приводиться V-образным шестицилиндровым мотором мощностью 700 л.с. На рынке гиперкар будет конкурировать с McLaren 720S, Lamborghini Huracan и Ferrari F8 Tributo.