В России растут продажи новых премиальных автомобилей

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам новых автомобилей премиум-сегмента за период январь-май этого года.

В отчетный период на российском рынке было реализовано 59,3 тыс. премиальных автомобилей, а этот результат оказался на 2,8% больше.

Рост продаж машин такого сегмента наблюдается несмотря на падение рынка в целом. Большинство премиальных брендов в первой десятке показали значительный рост объёмов реализованных авто.

Среди таких марок есть Genesis (+80%), Jeep (+48%), Volvo (+30%), Porsche (+25%), BMW (+17%), а также smart (+15%) и MINI (+10%).

У Mercedes-Benz продажи выросли на 2%, а вот у марок Jaguar, Lexus, Cadillac, Infiniti и Land Rover наблюдается отрицательная динамика продаж до 22%.