Названы пять гаражных лайфхаков для самостоятельного ремонта машин

Для тех, кто любит самостоятельно ремонтировать автомобиль в собственном гараже, специалисты собрали 5 гаражных лайфхаков, которые для некоторых могут оказаться полезными.

Так, на первом месте оказалось самостоятельное приготовление клея для склейки пластиковых изделий, который пригодится тем, у кого нет в гараже никакого клея.

Как пишет speedme, для приготовления клея нужно растворить в растворителе или бензине пенопласт. Полученная масса способна склеивать пластиковые детали.

Вторым лайфхаком стал магнит, который не позволит растерять болты и постоянно при себе иметь нужный ручной инструмент при ремонте машины.

Но для того, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие машины следует магнит обклеить плёнкой или подложить под него ткань.

В ТОП-5 гаражных лайфхаков также вошла рекомендация по экономии средств при шумоизоляции автомобиля.

Специалисты советуют вместо дорогостоящей специализорованной «шумки» использовать битумную гидроизоляцию, которая прекрасно клеится на металл за счет своей основы.

Четвертым лайфхаком стала дешевая жидкость для мытья рук после ремонта, которую можно сделать из хозяйственного мыла, соды и воды.

Мыло предварительно нужно мелко покрошить или натереть на терке, засыпать ее в емкость с содой в пропорции один к одному и залить все это водой. Воды нужно добавлять немного, чтобы жидкость получилась густой.

Таким раствором можно отмыть руки, испачканные мазутом и маслом. Последним советом стало удобное место для отдыха в гараже.

Предлагается из старого автомобильного кресла создать кресло-качалку, а для этого к основанию сиденья нужно приварить две рессоры.