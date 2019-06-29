Новый Honda Jazz получит спортивную модификацию Jazz Type R

Honda Jazz нового поколения будет предлагаться не только в городской версии с гибридной силовой установкой, но также и модификации Type R.

Информация о «заряженном» японской автомобиле была опубликована в Сети впервые. Презентация нового поколения Honda Jazz пройдет на автосалоне в Токио.

Там будет представлена обычная версия и «заряженная» модификация, которую как оказалось, укомплектуют 220-сильным 1,5-литровым турбомотором.

Городская версия будет предлагаться только с гибридной силовой установкой.

Информации про новую версию Jazz пока мало, и пока известно, что ее создадут на новой тележке и она вырастет в размерах.

Ранее сообщалась, что японская компания выпустит вседорожную версию Jazz, которая получит пластиковый обвес по периметру кузова и увеличенный дорожный обвес.