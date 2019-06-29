Новый Land Rover Defender сфотографирован без камуфляжа

До официальной презентации нового поколения Land Rover Defender еще достаточно далеко, так как внедорожник представят в сентябре.

Но внешность машины уже практически рассекречена. В Сети был опубликован снимок нового Defender. Автомобиль был запечатлён без камуфляжной пленки, а ранее Defender был рассекречен на фото его «приборки».

Новый снимок был опубликован нидерландским изданием Autoweek.

Новая генерация Land Rover Defender получит угловатую форму кузова и некоторые черты прототипа DC100.

Ранее британская марка рассказывала, что Defender тестировали во всех климатических зонах и в горах на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря. В общей сложности внедорожник прошел 45 тыс. индивидуальных тестов.

Напомним, в основе нового поколения Land Rover Defender лежит специально разработанная для него облегченная платформа с независимой подвеской.

Предположительно в машине будут устанавливаться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная силовая установка.

Компания намерена выпустить трехдверный и пятидверный вариант, а также длиннобазную версию и пикап.