Hyundai сделает седаны, которые будут нужны клиентам

В Hyundai считают, что пока рано полностью отказываться от седанов в пользу кроссоверов и внедорожников.

Корейский производитель не хочет следовать примеру Ford и FCA, которые намерены сосредоточится только на представителях SUV и коммерческом транспорте.

По мнению топ-менеджера ответственного за стратегию развития продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томаса Шемера, отказ от «четырехдверок» это большая ошибка.

В интервью Jalopnik представитель корейского концерна сказал, что в Hyundai намерены полностью пересмотреть подход к разработке седанов и сделать их непохожими на классические модели.

Шемер привел в пример новую «Сонату», которая уже больше похожа на четрыхдверное купе, чем на классический седан.