Существенное сокращение числа моделей на рынке было зафиксировано в период с 2015 по 2016 год, тогда как в 2017 и 2018 году показатель оставался стабильным.

За 5 лет число моделей на российском авторынке снизилось на треть до 275 моделей, о чем сообщает агентство «Автостат».

В данном случае речь идет о легковых автомобилях. На рынке представлено 48 автомобильных брендов.

Еще в 2014 году число моделей было – 401, а это на 31,4% меньше, чем по состоянию на 2019 год.

Специалисты говорят, что сейчас автопроизводители предлагают на российском рынке в основном востребованные модели, поэтому в ближайшие годы существенного снижения или роста модельных рядов не будет, так как они оптимизированы.