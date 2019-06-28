Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало отчетные данные по продажам новых пикапов в прошлом месяце.

В общей сложности на российском рынке было реализовано 694 новых пикапа, что на 11,4% хуже, чем годом ранее.

Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в России по итогам мая, вернув лидерство утерянное еще в ноябре прошлого года.

Его продажи в мае составили 255 экземпляров, что хуже на 3%. Ранний лидер – УАЗ «Пикап» расположился на второй строчке с отрицательной динамикой на 8,3% до 232 реализованных штук.

В первой троке оказался Mitsubishi L200. Его объёмы продаж составили 95%, а это оказалось на 19,5% хуже.