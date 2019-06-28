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К 2024 году на рынке Европы появится три новые модели Ford

Новости
28.06.2019 22:43
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Американский автопроизводитель частично рассекретил планы по выводу новых автомобилей на европейский рынок.

В планах до 2024 года на рынке Европы запустить три новых модели, причем как стало известно, новинками будут кроссоверы.

Одним из них станет электрический кроссовер, внешность которого выполнят в стилистике Ford Mustang, а вот о других новинках информации пока нет.

Между тем, недавно Ford представила Ford Puma, который также скоро появится в Европе.

Еще в руководстве компании отметили, что не исключено, что модельный ряд, представленный в Европе будут пересматривать и непопулярные автомобили будут убирать с продаж.

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