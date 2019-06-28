Новое поколение Opel Astra выйдет на рынок в 2021 году

В компании Opel уже приступили к разработке нового поколения для модели Astra.

Представители компании, общаясь с зарубежными журналистами уже назвали предварительные сроки выхода новинки.

Так стало известно, что новое поколение Opel Astra отправится в производство и выйдет на рынок в 2021 году.

В основе автомобиля будет располагаться платформа EMP2, на которой уже построены модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Для Opel Astra предложат как стандартные ДВС, так и гибридную и полностью электрическую установку. Серийная сборка новой генерации будет организована на предприятии компании в Германии.