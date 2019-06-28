Стартовали продажи роскошного конкурента BMW X4 от Honda

Новинкой становится спецверсия обычного кроссовера, которая позиционируется как конкурент немецкому BMW X4.

В отличие от обычной модификации, новинка получила расширенный список оборудования, а также оформлением салона и экстерьера.

Так, для Avancier Limited Edition предлагают черную решетку радиатора, линзованную светодиодную оптику и темные колесные диски размером 19 дюймов.

В салоне предлагается отделка сидений кожей и алькантарой, стеклянная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Моторная гамма спецверсии будет представлена полуторалитровым двигателем с турбиной, мощность которого составляет 193 л.с.

В паре с мотором работает вариатор, который передаст крутящий момент на переднюю или обе оси. Оценили Avancier Limited Edition в 255 800 юаней или около 2,35 млн рублей.