Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager

Chrysler решила возродить старое название Voyager. Под этим именем со следующего года будут предлагать более простые комплектации Pacifica.

Chrysler Voyager выпускался до 2007 года, а потом ему на смену пришел минивэн Pacifica, который предлагается и сейчас.

В 2020 году возрожденный Voyager, в отличие от Pacifica будет предлагаться с дерматиновой обивкой салона, измененным бампером и без хромированных элементов.

Такая версия будет доступна только корпоративным клиентам. По предварительным данным, возрожденный Voyager будет стоить от 28 730 долларов.

Данная модель получит только 3,6-литровый мотор V6 Pentastar и 9-ступенчатый «автомат».



Chrysler Pacifica со следующего года получит более богатое оснащение. Помимо V6 для Pentastar будет предложена еще гибридная силовая установка. Напомним, в России Pacifica доступен только в одной комплектации по цене 4 189 000 рублей.