Chrysler решила возродить старое название Voyager. Под этим именем со следующего года будут предлагать более простые комплектации Pacifica.
Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager
28.06.2019 23:09
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Chrysler Voyager выпускался до 2007 года, а потом ему на смену пришел минивэн Pacifica, который предлагается и сейчас.
В 2020 году возрожденный Voyager, в отличие от Pacifica будет предлагаться с дерматиновой обивкой салона, измененным бампером и без хромированных элементов.
Такая версия будет доступна только корпоративным клиентам. По предварительным данным, возрожденный Voyager будет стоить от 28 730 долларов.
Данная модель получит только 3,6-литровый мотор V6 Pentastar и 9-ступенчатый «автомат».
Chrysler Pacifica со следующего года получит более богатое оснащение. Помимо V6 для Pentastar будет предложена еще гибридная силовая установка. Напомним, в России Pacifica доступен только в одной комплектации по цене 4 189 000 рублей.
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