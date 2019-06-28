BMW предложила напечатать ее гиперкар на 3D-принтере

Концептуальный BMW Vision M Next был представлен на этой неделе. Он демонстрировал как возможно будет выглядеть BMW i8.

Теперь немецкая автомобильная компания предлагает напечатать на 3D-принтере собственный Vision M Next.

Производитель на специальном сайте выложил постеры, обои для рабочего стола, а также аудиофайл, в котором записан звук концептуального авто. Также вместе с этими данными был опубликован макет для 3D-печати.

Напомним, BMW Vision M Next оснащен гибридной силовой установкой с двумя электрическими моторами.

Суммарная мощность агрегатов составляет 600 л.с. Концепт получил много уникальных дизайнерских решений и двери типа «крыло бабочки».

Что касается макета для печати, то его можно распечатать в любом размере, но предоставлен только «кузов» без каких либо деталей.

