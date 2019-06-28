Доставка грузов по России, в ближнее и дальнее зарубежье

ПЛК Карго, сравнительно недавно появившись на рынке грузовых авиаперевозок, сразу задала высокий темп работы, максимально направленный на удовлетворение потребностей заказчика. Специалисты Пулковской Логистической Компании приложили массу усилий для быстрого развития своего предприятия, и продолжают двигаться в заданном направлении. Компании уже удалось достичь серьезных показателей, и останавливаться на достигнутом она явно не собирается.

ПЛК Карго руководствуется в своей деятельности такими постулатами, как открытость перед клиентом, честность в работе, четкое выполнение взятых на себя обязательств, оперативное решение логистических задач, минимальные сроки доставки, стабильность поставок и предоставление максимально возможной гарантии заказчику. Ставший уже пресловутым индивидуальный подход к каждому клиенту и удержание минимально возможных тарифов на перевозки – это ежедневный труд специалистов Пулковской Логистической Компании.

Для удобства клиентов открыты представительства не только во всех аэропортах столицы, но и в каждом крупном городе России. Центральный офис расположен рядом с аэропортом Пулково, что позволяет менеджерам решать сразу несколько важнейших задач. Среди них оперативное отправление грузов ближайшим рейсом, контроль прохождения грузом досмотра, возможность получать груз сразу в день прилета самолета.

Обширный автомобильный грузовой парк позволяет не только организовать доставку груза в пределах границ Российской Федерации, но и снять с клиента обязанность самостоятельно привозить груз на склад или вывозить его с грузового терминала компании.

Просторные складские помещения обеспечивают беспрепятственную погрузку и разгрузку любых партий товара, его длительное ответственное хранение с тщательным контролем целостности упаковки товара. Есть возможность приемки и срочной отправки негабаритных грузов.

География доставки Пулковской Логистической Компании постоянно растет. Уже давно отработаны все направления в границах России, даже самые отдаленные и тяжелые для логистических служб районы. Доставка в пределах ближнего и дальнего зарубежья тоже не является чем-то необычным. Более подробная инмформация на сайте www.plkcargo.ru.

ПЛК Карго прочно зарекомендовала, как надежного и стабильного партнера, скрупулезно выполняющего свои обязательства, в чем можно убедиться, ознакомившись с отзывами благодарных клиентов, которые можно найти на сайте компании.