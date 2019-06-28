Самые большие автомобили, используемые в грузоперевозках

Изначально разработка электромобилей проходила в рамках пассажирских перевозок. И некоторые казалось невозможным появление похожего транспорта, рассчитанного на грузоперевозку. Однако разработчики автомобилей на электрическом топливе совершили чудо, создав модели, способные соперничать с дизельными аналогами. И некоторые из них стоит рассмотреть. Если хотите узнать о плюсах и минусах, то тут все подробнее о самых больших электромобилях.

Cummins AEOS

Прототип электрического тягача был разработан американской компанией, занимающейся поставкой двигателей для грузового транспорта. Отмечается, что вес грузовика не превышает массу аналогов, так как вес батарей компенсируется отсутствием мотора, трансмиссии и топливного бака. Работа устройства обеспечивается несколькими батареями, которые можно зарядить за 20 минут, используя сервисы быстрой подзарядки. Кузов оснащен устройством, которое позволяет превращать солнечные лучи в энергию. Помимо этого электричество вырабатывается при торможении. Для улучшения аэродинамики зеркала заднего вида были заменены камерами.Согласно утверждению конструкторов, грузовик весом в 8 тонн с прицепом в 22 тонны способен проехать без подзарядки 160 километров. Однако за счет дополнительных батарей ресурс может быть увеличен до 480 километров. Ещё неизвестно, когда модель поступит в массовое производство. Однако производство аккумуляторных блоков прототипа уже началось.

Modec EV

Данная модель была разработана в английском городе Ковентри в 2007 году. И, начиная с 2008 года, такие грузовики активно используются в Великобритании. Их преимуществом становится осуществление ночных грузоперевозок без шума. Габариты модели составляют 6 метров в длину, 2 метра в ширину и 2.5 метра в высоту. Грузоподъёмность достигает двух тонн. Тягач способен преодолеть до 160 километров без подзарядки. Это возможно благодаря аккумулятору, способному выдержать 1000 циклов подзарядки.

Renault Midlum

Эта модель относится к первой разработке французского производителя в сфере грузовых электромобилей. Она разрабатывалась с целью грузоперевозок в городах в предрассветные часы. Вес электромобиля составляет 16 тонн, а грузоподъемность достигает 5.5 тонн. Ресурс нового электромобиля составляет 100 километров. Это позволяет ему без подзарядки проезжать разработанный для него маршрут в 75 километров.

StreetScooter

При создании этой модели преследовалась цель создать бюджетное транспортное средство для доставки посылок на короткие дистанции в 2010 году. Название грузовика дословно означает: уличный самокат. Результатом стал электромобиль 4741 см в длину, 2087 см в ширину и 1859 см в высоту. Большими габаритами отличается модификация Work L, имеющая 5840 в длину. И способная выдержать нагрузку вдвое больше по сравнению с другими версиями. Все типы электромобиля способны развить скорость до 85 км/ч. Меньшим ресурсом обладает версия Work 20, способная проехать без подзарядки 101 километр. Большими возможностями отличается Work 40, ресурс которой составляет 205 километров.

Tesla Semi

Презентация инновационного грузовика состоялась в 2017 году. С 2018 года начались испытания модели на дорожных магистралях общего пользования. С 2019 планировалось открытие массового выпуска грузовиков. Разработка от Tesla считается первой моделью, по техническим параметрам не уступающей дизельным аналогам. Так, входящие в конструкцию батареи обеспечивают возможность автономной езды до 800 километров при полной загрузке на скорости 96 к/ч. Разгон до сотни без прицепа составляет 5 секунд, с полной загруженности показатель составляет 20 секунд. Максимальная загрузка электромобиля составляет больше 36 тонн Электромобиль относится к восьмому классу машин в соответствии со стандартами США. Расчеты показывают, что при нахождении водителя за рулем в течение 11 часов грузовик преодолеет дистанцию в 900 километров. На деле суточное расстояние составляет 400 километров. При условии подзарядки за полчаса новый грузовик в состоянии составить конкуренцию. Электротягач рассматривается как более экономичный способ перевозки. Учитывая разницу в стоимости электричества и горючего топлива, снижение расходов составляет до 20% за километр. Кроме того, подзарядка происходит при торможении, а расход снижается за счет коэффициента аэродинамики, составляющего 0.36. Дополнительными преимуществами модели считается высокая прочность ходовой части, коробки и кузова. Расположение элементов питания позволяет им дополнительно обеспечивать защитную функцию. Для создания кабины используются углепластик, позволяющий существенно снизить вес конструкции. Стеклянные элементы сделаны из материала высокой прочности, на который действует бессрочная гарантия. Электротягач может управляться человеком или при помощи автопилота. Дополнительной функцией становится движение в колонне, которая управляется с первого грузовика. Подведем итоги: перевозка грузов это сфера, где электромобили легко найдут нишу. Это возможно благодаря высокому экологическому классу экономичности, низкому уровню шума, способности заряжаться за счет торможения, которые необходимы в больших городах. А учитывая показатели, достигнутые производителями электротягачей, со временем грузовики, работающие на электричестве, смогут вытеснить аналоги, использующие горючее топливо.