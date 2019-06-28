Новый JAC T6 появится на российском авторынке в сентябре

Как сообщили в пресс-службе «Джак автомобиль», 1 сентября начнутся продажи пикапа JAC T6.

Эту модель выпускают в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром». До российского рынка грузовик доберется только с полным приводом, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.



Моторная гамма китайского грузовика будет состоять из бензиновых и дизельных моторов объемом 2,0 литра. Бензиновая версия выдает 177 л.с., дизельная 136 л.с. Трансмиссия будет доступна только механическая шестиступенчатая.

Размеры JAC T6: длина – 5325 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3090 мм. Высота дорожного просвета – 216 мм. Размер грузового отсека 1520х1520х470 мм.

Цены на пикап будут объявлены ближе к старту продаж. Уже известно, что для каждого двигателя будет предлагаться две комплектации Intermediate и Full Extra.

В базовой версии уже будет устанавливаться кондиционер, фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, а также задние парктроники.

В максимальной версии добавится кожаный салон, бесключевой доступ, контроль давления в шинах, система помощи при подъеме, 6-позиционная регулировка передних кресел, камера заднего вида и мультимедийная система с 6-ю динамиками.