Актер Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Актер Арнольд Шварценеггер принял участие в рекламной кампании, где он сыграл продавца электрических автомобилей.

Ролик сняла организация Veloz, занимающаяся продвижением электрических машин, и в этом ролике Шварценеггер сыграл продавца Говарда Клейнера, который ненавидит электрические машины.

Со стороны клиенты, которые уже решились на покупку «зеленого» транспорта в дилерском центре, приходят в ступор после аргументов Клейнера в пользу ДВС.

Пожилая пара даже попросила позвать старшего менеджера после консультации со Шварценеггером, но и старшего менеджера снова сыграл «Железный Арни».

Стоит отметить, что Шварценеггер является большим фанатом электрических машин, более того для него специально создавали электрические версии Hummer H1 и Mercedes-Benz G-класса.

