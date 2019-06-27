Основные поломки Ленд Ровер

Даже очень дорогие и надежные автомобили время от времени ломаются. У каждой модели Ленд Ровер имеются свои слабые места, которые необходимо учитывать автовладельцам.

Типичные неполадки Ленд Ровер

Хотя детали, используемые в машинах марки Land Rover, имеют высокое качество и являются долговечными, даже они по разным причинам ломаются. Некоторые неполадки можно устранить без особых усилий, тогда как для устранения других неполадок требуется провести ремонт Ленд Ровер. В число наиболее часто встречающихся поломок этих автомобилей входят:

Неисправность автоматической коробки передач, являющейся важнейшей частью трансмиссии. Если она буксует или неправильно переключает передачи, то АКПП необходимо отремонтировать или заменить. Первый способ решения данной проблемы обходится значительно дешевле второго. Обычно неполадки с трансмиссией возникают вследствие перегрева масла, что случается при продолжительном простаивании в пробках.

Поломка пневмобаллонов системы подвески. Для предотвращения такой неприятной ситуации необходимо в ходе каждого технического обслуживания выполнять их чистку.

Выход из строя подвесок. Он может выражаться в неисправности механики либо в неисправности электроники, которые взаимосвязаны. Так, разрыв или замыкание электропроводки, соединяющей различные части этого агрегата, возникают вследствие повреждения изоляционного слоя под негативным воздействием внешних механических факторов.

Негодные расходники. Чтобы автомобиль Ленд Ровер работал качественно, необходимо регулярно менять масло и воздушные фильтры.

Профилактические меры по предотвращению поломок

Избежать многих проблем, связанных с неисправностями машины Ленд Ровер, можно путем принятия ряда мер. Так, не следует допускать продолжительного простоя автомобиля (дольше двух недель), что чревато окислением поверхностей коллекторов и приводов турбины, в результате чего понадобится ее ремонт или замена. Автопроизводители рекомендуют периодически запускать мотор, что сопровождается самокалибровкой механизма привода. Помимо того, при каждом техобслуживании надо выполнять проверку на наличие обновлений ПО мотора, которое постоянно совершенствуется. Если они появляются, то их обязательно надо закачивать.

Распознать неполадки Ленд Ровер нетрудно, поскольку эти автомобили оснащены выводимой на табло световой индикацией. С ее помощью легко своевременно узнать о неисправности какого-либо элемента машины.