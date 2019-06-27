Porsche решила выпустить новый рекламный ролик, посвященный легендарному Porsche 911.
Porsche показал в одном видео все поколения легендарного 911
27.06.2019 22:08
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В компании показали все семь моделей 911, которые путешествует по Тайланду. Предположительно реклама посвящена восьмому поколению спорткара.
Первое поколение Porsche 911 было выпущено в 1963 году, и с того времени машина в независимости от поколения оставалась полностью узнаваемой. Даже восьмое поколение сохранило черты классического Porsche 911.
Porsche 911 уже доступен для предварительного заказа, причем спорткар в версии Carrera S и Carrera 4S можно заказать и в России.
На российском рынке Porsche 911 можно заказать по цене от 8 116 000 рублей. «Живые» продажи спорткара начнутся в 2020 году.
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