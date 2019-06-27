BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser

BMW и Toyota сотрудничают уже давно и в рамках сотрудничества был создан родстер BMW Z4 и спорткар Toyota Supra, которые имеют общую платформу.

Сегодня в Instagram-аккаунт hamad1two3 появилась информация, что следующей совместной моделью баварской и японской марки станет внедорожник, выполненный в стилистике BMW, но с внедорожными качествами Land Cruiser.

Источник ссылается на издание MacX, которое указывает, что создать такую машину просят клиенты марок из разных районов мира, но больше всего просьб поступило из России и Ближнего Востока.

Информацию об этом ни в одной из компаний пока официально не прокомментировали.