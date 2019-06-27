BMW и Toyota сотрудничают уже давно и в рамках сотрудничества был создан родстер BMW Z4 и спорткар Toyota Supra, которые имеют общую платформу.
BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser
27.06.2019 22:07
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Сегодня в Instagram-аккаунт hamad1two3 появилась информация, что следующей совместной моделью баварской и японской марки станет внедорожник, выполненный в стилистике BMW, но с внедорожными качествами Land Cruiser.
Источник ссылается на издание MacX, которое указывает, что создать такую машину просят клиенты марок из разных районов мира, но больше всего просьб поступило из России и Ближнего Востока.
Информацию об этом ни в одной из компаний пока официально не прокомментировали.
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