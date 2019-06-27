Honda, Acura и Toyota стали «самыми американскими» брендами

На территории США подготовили рейтинг автомобилей и брендов, которые стали «самыми американскими».

Основой для необычного рейтинга стали данные по продажам автомобилей исключительно 2019 модельного года, а также информация об объёмах выпуска таких машин на американских заводах.

Участвовали в исследовании и местные автомобильные компании, однако возглавили рейтинг по версии издания Сars.com компания Honda, ее дочерний бренд Acura и Toyota.

Именно эти марки стали «самыми американскими». Если рассматривать десятку самых востребованных на территории США автомобилей, то возглавляет ее Jeep Cherokee, а следующие три строчки достались моделям от Honda и это Odyssey, Ridgeline и Passport.

На пятом месте располагается Chevrolet Corvettе, а следом за ним оказалась Acura MDX.

Далее в десятке оказались следующие модели: Honda Pilot, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Acura RDX, Chevrolet Camaro, Toyota Avalon, Ford F-150, Honda Accord и Toyota Tundra.