Эксперты назвали самые выносливые кроссоверы и внедорожники

Автоэксперты сервиса iSeeCars назвали самые надежные машины, которые без серьезного ремонта проехали свыше 300 000 км.

Для определения надежных авто специалисты опросили 14 млн автовладельцев, у которых машина проехала уже более 300 тыс. км.

Первой в списке оказалась Toyota Sequoia. 7,4% опрошенных на этой модели смогли проехать свыше 300 тыс. км.

Второе место делят Ford Expedition с показателем 5% и Chevrolet Suburban с аналогичным показателем.

Далее в рейтинге оказался Toyota 4Runner с показателем 3,9%, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander с результатами 3,8% и 3,1%.

В ТОП-10 еще вошли: Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Honda Odyssey и Honda Ridgeline.