Самый дорогой Ferrari 250 GTO был признан произведением искусства итальянским судом и таки образом, суперкар становится защищенным от копирования.

Поводом для признания автомобиля произведением искусства стали судебные разбирательства. Иск у в суд подала сама компания Ferrari и судилась с фирмой Modena.

Последняя заявила о намерении заняться выпуском реплик Ferrari 250 GTO. Как рассказали представители компании Ferrari, такое решение в стране вынесли впервые.

Напомним, что оригинальный Ferrari 250 GTO выпускали в период с 1962 по 1964 г. При этом в общей сложности было собрано 36 автомобилей.

Сейчас один такой экземпляр можно продать за очень приличную сумму. Например, в прошлом году один из экземпляров модели реализовали за рекордные 48,4 млн долларов.